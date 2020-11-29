Ситуація з пандемією погіршиться у наступні кілька тижнів – головний лікар США

Головний Лікар США Джером Адамс попереджає, що у наступні кілька тижнів ситуація з пандемією коронавірусу у США погіршиться. Разом з тим він зауважив, що вакцина для найбільш уразливих груп населення стане доступною вже до середини грудня.

«Я хочу бути відвертим з американським народом, ситуація погіршиться у наступні кілька тижнів, але кроки, які ми зробимо протягом наступних кількох днів, визначать, наскільки поганою буде ситуація, і чи зможемо ми приборкати спалах», - сказав Адамс в інтерв’ю на каналі Fox News. Він додав, що перед Днем подяки у кількох штатах, які ввели карантинні обмеження, спостерігалось сповільнення пандемії.

Він нагадав, що компанія Pfizer подасть заявку до Адміністрації з контролю за харчами та ліками на затвердження своєї вакцини вже 10 грудня, Moderna – 18 грудня.

«Вже за кілька тижнів ми почнемо вакцинувати найбільш уразливі групи населення, ми зможемо захистити людей, які опинились перед ризиком заразитись вірусом, так що протримайтесь ще трошки», - сказав головний лікар США. Він додав, що як ніколи наука не була сильною і назвав носіння масок інструментом свободи, який «дозволить моїм дітям піти до школи, захистить мою маму».

За словами Адамса, решта населення отримає доступ до вакцини до кінця першого кварталу наступного року, але вакцинація уразливих груп призведе до зменшення смертності та допоможе сповільнити розповсюдження вірусу.