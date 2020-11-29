Байден призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусом

Обраний президент США Джо Байден призначив трьох нових членів своєї команди по боротьбі з пандемією.

Йдеться про Джейн Гопкінс, Джилл Джим і Девіда Майклса, які мають, за словами Байдена, зміцнити команду, сприяючи тому, щоб в ході планування зусиль по боротьбі з пандемією враховувалися результати лікування і питання, пов'язані з трудовими ресурсами.

Джейн Гопкінс спеціалізується в області психіатрії та є членом робочої групи штату Вашингтон по боротьбі з коронавірусом.

Представниця народу Навахо Джилл Джим, є виконавчим директором Департаменту охорони здоров'я народності Навахо. Її спеціальність - профілактика хронічних захворювань і проблеми соціальної нерівності серед корінних американців.

Девід Майклс - епідеміолог і фахівець в області екологічних аспектів охорони здоров'я, а також професійних захворювань. Він - професор департаменту глобальної охорони здоров'я Університету імені Джорджа Вашингтона.

За оцінками фахівців, сьогодні в світі зафіксовано понад 62 мільйонів випадків захворювання коронавірусом. У США число інфікованих перевищило 13 мільйонів. На другому місці - Індія (понад 9 мільйонів), а на третьому - Бразилія (6 мільйонів).