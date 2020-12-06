Як Україні розвинути партнерство з НАТО - думки експертів США

1-2 грудня відбулись зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Другий день зустрічей був присвячений співпраці НАТО з Україною та Грузією та ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні.

Задля розвитку співпраці НАТО з Україною мають бути зроблені конкретні кроки, вважає колишній командувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Годжес:



«По-перше, я б хотів, щоб Україні був запропонований План дій щодо членства. Це важливо з формальної точки зору. Серед практичних речей – покращення та розширення механізму обміну даними розвідки. Україна та Грузія знатимуть більше про те, що відбувається у Чорному морі швидше, ніж будь-хто через їх розташування, тому встановлення шляхів обміну розвідданими між країнами, які не входять до НАТО та Альянсом, США та Британією має відбутися набагато швидше», - сказав Годжес в коментарі «Голосу Америки».

Дуже важливо, що адміністрація Байдена миттєво усуне всі сумніви щодо відданості США НАТО. Я переконаний, що адімінстрація Байдена вестиме значно більш чітку та непохитну політику стосовно Кремля і ми розробимо стратегію щодо Чорноморського регіону, яка у свою чергу призведе до кращої політики для України





Годжес також наголосив на необхідності посилення військово-морської співпраці, яка б виходила за межі щорічних навчань «Сі-Бріз» та включала б більш широку співпрацю за участю суден країн як членів, так і не членів НАТО:



«Звичайно, відповідно до Конвенції Монтре країни, які не належать до Чорноморського регіону, обмежені щодо того, які кораблі вони можуть надіслати та на який час. Але наприклад, український флот може співпрацювати з румунами та болгарами, турками та навіть з грузинською береговою охороною. У цій сфері покращення співпраці буде величезним кроком вперед».

А от зміна президента у США, на думку Годжеса, надасть новий поштовх ініціативам із зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.



«Дуже важливо, що адміністрація Байдена миттєво усуне всі сумніви щодо відданості США НАТО. Я переконаний, що адімінстрація Байдена вестиме значно більш чітку та непохитну політику стосовно Кремля і ми розробимо стратегію щодо Чорноморського регіону, яка у свою чергу призведе до кращої політики для України», - наголошує генерал Годжес.

Одним з кроків для зближення з НАТО може стати створення в Україні сертифікованого НАТО тренувального центру з ведення гібридної війни.

Навіть не чекаючи нових рішень від НАТО, Україна може вжити практичних кроків зі посилення співпраці з Альянсом.

Одним з таких кроків може стати створення в Україні сертифікованого НАТО тренувального центру з ведення гібридної війни. Таку ідею озвучив експерт американського центру Heritage Люк Коффі, виступаючи на конференції присвяченій розвитку Сухопутних сил України, яку провів Український Конгресовий комітет Америки наприкінці жовтня.

Подібний спільний центр НАТО та ЄС з протистояння гібридним загрозам є в Гельсінкі у Фінляндії. Однак в ньому не мають можливості брати участь країни, які не входять до Альянсу.

Створення центру в Україні, «над яким би майоріли прапори НАТО та країн-членів альянсу» стало б важливим знаком розширення співпраці з НАТО, зауважив експерт.



Дивіться також: Американська компанія використовує дрони для того, щоб висаджувати дерева після лісових пожеж. Відео