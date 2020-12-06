Посольство США в Україні привітало українців із Днем Збройних сил

«У День Збройних сил України ми дякуємо всім, хто служив у Збройних силах країни заради демократії, суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у привітанні посольства США в Україні.

У зверненні нагадується, що внаслідок російської агресії та спроби анексії Криму загинуло 13 тисяч людей, включаючи солдатів та цивільних осіб.

«Сполучені Штати залишаються повністю відданими дипломатичним зусилля, спрямованим на вирішення цього конфлікту та зусиллям України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності, включаючи цілісність її територіальних вод», - йдеться у привітанні.

З 2014 року, США надали Україні допомогу у галузі безпеки на суму у понад 2 мільярди доларів шляхом забезпечення серед іншого бойової підготовки, обладнання та консультативних зусиль.

«Ми віддаємо шану усім, хто загинув чи зазнав поранень, і вітаємо відважних солдатів, моряків, льотчиків та морських піхотинців, які захищаються Україну», - заявили в посольстві.

У привітанні запевнили, що Україна не має більшого партнера, ніж Сполучені Штати Америки.