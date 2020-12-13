Перша партія вакцини проти COVID-19 надійде в розподільчі центри США в понеділок

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech надійде в різні штати країни рано вранці в понеділок. Адміністрація Сполучених Штатів затвердила вакцину для екстреного використання пізно ввечері в п'ятницю. Тим часом число людей, які померли від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, наблизилося до 300000.

Один з керівників програми «Надзвукова швидкість», яка була запущена адміністрацією Трампа для розробки і доставки вакцин, генерал Густав Перна заявив на прес-конференції в суботу, що транспортні компанії доставлять близько 3 мільйонів доз вакцини від Pfizer в майже 150 розподільчих центрів. До середи вакцину отримають близько 450 установ.

Хоча до цих пір неясно, хто саме буде вакцинована першим, на прес-конференції заявили, що пріоритетом стануть медичні працівники та мешканці будинків престарілих. За словами Перни, остаточне рішення про це приймуть органи охорони здоров'я.

Мексика також схвалила екстрене використання вакцини проти коронавірусу пізно ввечері в п'ятницю, в результаті чого число країн, які проводять вакцинацію або планують вакцинацію препаратами, виробленими Pfizer і BioNTech, зросла до шести. Вакцину також схвалили Бахрейн, Канада і Саудівська Аравія.

Помічник міністра охорони здоров'я Мексики і головний епідеміолог країни Уго Лопес-Гатель назвав схвалення вакцини «приводом для надії». Агентство Рейтер повідомляє, що Мексика підписала угоду з Pfizer про придбання 34 мільйонів доз вакцини, поставка першої партії очікується в вже кінці цього місяця. За даними Університету Джонса Гопкінса, в Мексиці зареєстровано 1,2 мільйона випадків зараження COVID-19 і 113000 смертей.

Затвердження вакцини Адміністрацією з контролю за харчами та ліками відбулося в п'ятницю. На даний момент, за даними Університету Джонса Гопкінса, жертвами коронавірусу в США стали 295 000 чоловік - це найвищий показник у світі, а заразилися з початку пандемії 15,8 мільйонів американців. Всього в світі зареєстровано 71 мільйон випадків зараження на COVID-19.

Рівень госпіталізації знаходиться на рекордному рівні в найбільш густонаселеному штаті Америки, Каліфорнії. Округ Лос-Анджелес повідомив про найвищому щоденному кількості реєстрації нових випадків COVID-19 - більше 12 000 випадків в день.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця підписали в п'ятницю угоду під назвою «Ініціатива екстреної медичної допомоги», спрямоване на поліпшення надання невідкладної медичної допомоги та медичних послуг під час гуманітарних криз.

«Ми віддані співпраці з ВООЗ, щоб доставити високоякісні екстрені медичні послуги, які дуже потребують громади у час кризи», - йдеться в заяві Федерації.