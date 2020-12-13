Четверо важкопоранених і понад 20 заарештованих під протесту на підтримку президента США

Чотирьох людей важко поранили, понад 20 осіб заарештували під час сутичок між прихильниками та опонентами президента Трампа в американській столиці у суботу.

Щонайменше сімох людей шпиталізувати, повідомляє місцеве телебачення, з них - четверо у важкому стані, з ножовими пораненнями.

За даними видання АВС, двоє поліцейських також потрапили у лікарню з пораненнями, загрози їхньому життю немає.

Офіс мерки Вашингтона повідомив, що заарештовано щонайменше 23 особи. З них десятеро - за напад на поліцейських, чотирьох звинувачують у хуліганстві, двох - за перетин зони поліцейського кордону, ще одного - за володіння забороненою зброєю.

Прихильники Дональда Трампа вийшли на вулиці 12 грудня, щоб продемонструвати свою підтримку президенту після того, як Верховний суд країни у п'ятницю відхилив позов про скасування результатів виборів у чотирьох штатах. Цього домагалися прихильники Трампа у спробі оскаржити результати президентських виборів.

Серед тих, хто звертався до мітингувальників зі сцени, були колишні радники президента Майкл Флінн та Роджер Стоун.

Екс-радника з нацбезпеки президента Трампа Майкла Флінна визнали винним у межах спеціального розслідування про вплив Росії на президентські вибори у США 2016 року і про зв’язки наближених до Трампа осіб з Росією. Він також визнав, що брехав ФБР. Наприкінці листопада цього року Дональд Трамп оголосив Флінну помилування.

Багаторічного друга та радника президента Роджера Стоуна визнали винним у брехні слідству та тиску на свідків в розслідуванні щодо втручання Росії у вибори. Президент Трамп, фактично, його також помилував, видавши указ про “пом’якшення покарання”.

У протесті прихильників президента брали участь члени угрупування ультраправих Proud Boys. Більшість людей, які вийшли на вулиці проти президента, були учасники руху “Життя чорношкірих мають значення”.