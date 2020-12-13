"Київ покритий льодом" - світові ЗМІ відреагували на слизькі дороги в Україні

Новинні агенції з усього світу відреагували на ситуацію зі слизькими дорогами в Україні. Неабиякий ажіотаж у соціальних мережах викликало відео з камери вуличного відеоспостереження у Києві, де жінка падає на слизькому тротуарі, кілька разів намагається піднятися, але через лід їй це не вдається.

Короткий кліп тривалістю в хвилину лише у Твітері вже набрав понад десять мільйонів переглядів.

Американский канал CBS News, опублікувавши це відео, пише: “Українська столиця покрита льодом. Ця жінка не припиняє падати”.

Турецьке видання TRT World рекомендує всім, хто подорожує в Україну, прихопити з собою ковзани:

“Якщо збираєтесь на прогулянку замороженими вулицями Києва, вам напевне захочеться взяти було б взяти з собою ковзани”.

Мешканці Києва з труднощами намагаються не впасти на тротуарі, - повідомляє американський канал ABC News.

Ірландська агенція RTE News у пості до цього відео додає, що українська столиця виділила на очищення вулиць від льоду 4000 очищувальних автомобілів.

Люди з різних країн світу відрегували коментарями. Чимало хто співчуває українцям, інші порівнюють ситуацію з жінкою, яка намагається багато разів піднятися на ноги, із 2020 роком, коли через пандемію багато країн світу намагаються встати на ноги після економічної кризи.

“Ось так виглядає 2020 рік для багатьох із нас”, - пишуть коментатори.

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