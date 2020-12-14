Президент Трамп запропонував співробітникам Білого дому почекати робити собі щеплення від COVID-19

Президент США Дональд Трамп запропонував, щоб високопоставлені співробітники Білого дому почекали робити собі щеплення від COVID-19. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як деякі ЗМІ повідомили, що високопоставлені офіційні особи будуть вакциновані протягом десяти днів.

Увечері в неділю Трамп повідомив в «Твіттері», що попросив внести корективи в плани Білого дому щодо вакцинації офіційних осіб. «Особи, які працюють в Білому домі, повинні отримати вакцину дещо пізніше, якщо (в цьому) немає особливої необхідності», - написав Трамп, додавши: «Я не запланував отримати вакцину, але радо зроблю це в належний час».

Агентство Reuters повідомило в неділю, що президенту Трампу, віце-президенту Пенсу та іншим високопоставленим офіційним осібам буде надана можливість зробити щеплення в період, починаючи з понеділка, в рамках плану, покликаного забезпечити безперервність роботи уряду. Про це повідомило джерело, обізнане з планом вакцинації. Відповідно до джерела, ключові співробітники Білого дому і деякі представники всіх трьох гілок влади повинні були отримати вакцину протягом десяти днів.

Поки що невідомо, коли вакцина буде запропонована новообраному президенту Джо Байдену, новообраній віце-президентці Камалі Гарріс та іншим членом перехідної команди Байдена.

Перші дози вакцини надійдуть у 145 розподільчих центрів вже у понеділок. Першими вакцину отримають медпрацівники та мешканці будинків осіб літнього віку.