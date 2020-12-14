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Президент Трамп запропонував співробітникам Білого дому почекати робити собі щеплення від COVID-19

FILE - President Donald Trump listens to a reporter's question at an event in the Oval Office of the White House, in Washington, Dec. 7, 2020.

Президент США Дональд Трамп запропонував, щоб високопоставлені співробітники Білого дому почекали робити собі щеплення від COVID-19. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як деякі ЗМІ повідомили, що високопоставлені офіційні особи будуть вакциновані протягом десяти днів.

Увечері в неділю Трамп повідомив в «Твіттері», що попросив внести корективи в плани Білого дому щодо вакцинації офіційних осіб. «Особи, які працюють в Білому домі, повинні отримати вакцину дещо пізніше, якщо (в цьому) немає особливої необхідності», - написав Трамп, додавши: «Я не запланував отримати вакцину, але радо зроблю це в належний час».

Агентство Reuters повідомило в неділю, що президенту Трампу, віце-президенту Пенсу та іншим високопоставленим офіційним осібам буде надана можливість зробити щеплення в період, починаючи з понеділка, в рамках плану, покликаного забезпечити безперервність роботи уряду. Про це повідомило джерело, обізнане з планом вакцинації. Відповідно до джерела, ключові співробітники Білого дому і деякі представники всіх трьох гілок влади повинні були отримати вакцину протягом десяти днів.

Поки що невідомо, коли вакцина буде запропонована новообраному президенту Джо Байдену, новообраній віце-президентці Камалі Гарріс та іншим членом перехідної команди Байдена.

Перші дози вакцини надійдуть у 145 розподільчих центрів вже у понеділок. Першими вакцину отримають медпрацівники та мешканці будинків осіб літнього віку.

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