США запровадили санкції проти турецького державного агентства через купівлю у Росії S-400

Сполучені Штати запровадили санкції проти державної установи Туреччини Presidency of defense Industries, її президента та трьох співробітників у відповідь на купівлю Анкарою російської системи протиповітряної оборони S-400. Про це на своєму сайті повідомляє в понеділок Міністерство фінансів США.

Presidency of defense Industries – агентство, яке займається закупівлею військового обладнання. Санкції передбачають замороження активів всіх чотирьох осіб, які вони можуть мати на території США, а також забороняють їм в’їзд до США. Санкції також передбачають заборону на видання Presidency of defense Industries будь-яких експортних ліцензій, кредитів чи позик.

Американські офіційні особи неодноразово критикували Анкару за купівлю у Росії системи S-400, стверджуючи, що це обладнання не відповідає натівським стандартам і становить потенційну загрозу безпеці союзницьких сил.

Анкара стверджує, що була вимушена купити у Росії систему протиповітряної оборони S-400, оскільки США відмовились продати їм американську систему Patriot.