В Нью-Йорку через негоду запас вакцин скоротився до менш ніж тисячі доз

«Затримки з поставками призвели до паузи в наших зусиллях по вакцинації», - написав у «Твіттері» прес-секретар мера міста Білла де Блазіо Ейвері Коен.

Це стало результатом снігового шторму в США, який паралізував перевезення вантажів, включаючи 6 мільйонів доз вакцин. Морози також привели до відключень електрики в деяких з приблизно 2 тисяч пунктів вакцинації.

Тим часом, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що для ізраїльтян, які отримали обидві дози вакцини Pfizer-BioNTech, ризик захворювання знизився на 98,5 відсотків, а ризик госпіталізації - на 98,9 відсотків.

Міністерство зробило цей висновок на основі даних, зібраних 13 лютого, про стан приблизно 1,7 мільйонів осіб, які отримали обидві дози вакцини до 30 січня. Це означає, що їх організм виробив антитіла до вірусу, що викликає COVID-19.

Приблизно половина населення Ізраїлю була вакцинована, і прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що 95 відсотків дорослих старше 50 років повинні бути вакциновані в найближчі два тижні.

Тим часом, рівно рік тому Італія стала першою країною за межами Азії, яка підтвердила місцеву передачу коронавірусу.

20 лютого минулого року Італія підтвердила перший випадок COVID-19 у 38-річного чоловіка з Кодоньо.

Через кілька годин помер 77-річний чоловік районі Венеції. Це був перший відомий летальний результат в результаті місцевої передачі вірусу на Заході.

Папа Римський Франциск і президент Італії Серджо Маттарелла відзначили сумну річницю, визначивши цю дату як Національний день співробітників охорони здоров'я як щорічний день вшанування лікарів, медсестер та інших медичних працівників.