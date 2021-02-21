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США дадуть відповідь на хакерську атаку на SolarWinds протягом тижнів – Білий дім

  • Голос Америки
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив в неділю, що США дадуть відповідь на хакерську атаку на компанію SolarWinds протягом «тижнів, а не місяців».

В результаті атаки, в якій підозрюють Росію, постраждали декілька урядових відомств США.

«Ми попросили розвідувальне співтовариство провести додаткову роботу, щоб чіткіше встановити винних, яких назвала попередня адміністрація, уточнити як саме сталася ця хакерська атака, яких збитків вона завдала, які масштаби вторгнення. Саме над цим ми зараз працюємо», - заявив Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS.

«Підготовка відповіді займе кілька тижнів, не місяців, - продовжив він. - Ця відповідь буде включати поєднання декількох інструментів, видимих і невидимих. І це будуть не просто санкції, тому що, як ви розумієте, відповідь на такий комплекс дій потребує всеосяжного набору інструментів. І саме це має намір зробити адміністрація».

Він додав, що адміністрація зробить так, щоб «Росія зрозуміла, де США проводять лінію щодо такого роду дій», - резюмував Салліван.

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