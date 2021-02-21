Радник Байдена: США «почали комунікувати з іранцями» про затриманих американців

США «почали комунікувати з іранцями» про затриманих американців, повідомив радник американського президента Джо Байдена Джейк Салліван в ефірі телеканал CBS.

Він заявив, що США не прийматимуть того факту, що Іран продовжує утримувати американців у несправедливий та незаконний спосіб.

Сполучені Штати неодноразово закликали Іран допомогти знайти колишнього агента Федерального бюро розслідувань Роберта Левінсона, який зник під час поїздки на іранський курорт Кіш у 2007 році і якого вважають мертвим.

Щонайменше ще чотири людини з подвійним громадянством США та Ірану досі ув’язнені в Ірані, включно з бізнесменами Емадом Шаргі та Шамаком Намазі.

«Важливим пріоритетом цієї адміністрації буде безпечно забрати цих американців додому», – сказав Салліван.

США та інші держави Заходу впродовж тривалого часу звинувачують Тегеран у затриманні іноземців та людей з подвійним громадянством, які відвідують Іран.

Тегеран часто заявляє про затримання іноземних шпигунів.затримані

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