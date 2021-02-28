У США схвалили вакцину Johnson & Johnson

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило для екстреного застосування вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson, що передбачає введення однієї дози препарату.

Таким чином у США схвалені для використання вже три вакцини від COVID-19.

Американський регулятор заявив, що вакцина безпечна, викликає лише незначні побічні ефекти і забезпечує надійний захист від вірусу.

Результати випробувань, проведених приблизно на 44 тисячах учасників з усього світу, показали, що вакцина J&J із 85-відсотковою ефективністю запобігає тяжкому перебігу COVID-19. Однак, коли йдеться про помірний перебіг хвороби, то рівень ефективності становить лише 66 відсотків.

Дводозові вакцини, виготовлені компаніями Pfizer/BioNTech і Moderna, ефективні на 95 відсотків.

Експерти у сфері охорони здоров’я кажуть, що, незважаючи на нижчий рівень ефективності порівняно з двома іншими вакцинами, затвердженими в США, вакцина J&J є проривом. Зокрема, вони вказують на її здатність різко зменшити кількість госпіталізацій і відсутність смертності від COVID-19 серед тих, хто отримав щеплення.

Крім того, експерти додають, що дослідження ефективності Pfizer/BioNtech та Moderna проводилися до появи мутацій вірусу в Південній Африці, Бразилії, Великій Британії та інших країнах.

J&J планує поставити 20 мільйонів доз вакцини у США до березня і 100 мільйонів – до літа.

Компанія також очікує дозволу на екстрене використання своєї вакцини в Європі й надання такого дозволу від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Загалом компанія прагне виготовити близько одного мільярда доз вакцини до кінця року.

Перевагами вакцини J&J вважають необхідність введення лише однієї дози, а також можливість зберігання в холодильнику протягом трьох місяців, для порівняння вакцини Pfizer і Moderna потребують заморожування.

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