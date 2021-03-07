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Один із засновників Twitter виставив на продаж свій перший твіт

Джек Дорсі, один із засновників соціальної мережі Twitter, виставив на продаж свій перший твіт, написаний 21 березня 2006 року. Дорсі розмістив свій твіт на торговому майданчику Valuables.

Переможець отримає сертифікат з цифровим підписом та верифікацією Дорсі, так само як мета-дані його оригінального твіту. Ці дані включатимуть таку інформацію, як час виставлення твіту та його контент. Сам пост, щоправда, залишиться у відкритому доступі навіть після аукціону.

Твіт був виставлений на платформі, запущеній три місяці тому. У своїй заяві засновники платформи порівняли купівлю твіту з придбанням традиційних пам’ятних речей з автографом, як то підписана бейсбольна картка.

Засновник криптовалютної платформи TRON, Джастін Сан, запропонував заплатити два мільйони доларів за історичний твіт.

Видання The Verge констатує: «Незважаючи на те, що цей твіт вже майже 15 років перебуває у вільному публічному доступі, Дорсі тепер намагається продати його як невзаємозамінний токен NFT».

Цифровий сертифікат, який отримає переможець торгів, зберігається в блокчейні.

Невзаємозамінні токени використовуються для підтвердження факту володіння цифровими активами і можливості їх використання на декількох платформах. NFT наприклад використовують у криптомистецтві, колекціонуванні цифрових предметів та онлайн-іграх. Мистецтво стало одним з перших варіантів використання NFT і блокчейна в цілому, оскільки невзаємозамінні токени дозволяють забезпечити доказ достовірності та факту володіння цифровим мистецтвом.

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