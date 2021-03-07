Байден в неділю підписує указ, який спрощує процедуру участі у виборах

Президент США Джо Байден у неділю підписує указ, покликаний полегшити процедуру участі американців у виборах, повідомили представники Білого дому. Тим часом, республіканці по всій країні намагаються обмежити виборчі права після виборів 2020 року.

Підписання указу збігається з 56-ю річницею «Кривавої неділі» 1965 року, коли силовики атакували учасників маршу в Сельмі, штат Алабама, які протестували проти расової дискримінації на виборах.

У середу демократи в Палаті представників схвалили законопроект про реформу виборчих процедур, який вимагає від штатів передати питання визначення парламентських виборчих округів незалежним комісіям. Законопроект, ймовірно, зіткнеться з труднощами при обговоренні в Сенаті.

Указ Байдена доручає федеральним відомствам протягом 200 днів представити плани, які визначать кроки по розширенню реєстрації виборців та розповсюдженню серед населення інформації про вибори. Він також доручає Федеральному директору з питань інформації модернізувати федеральні сайти і цифрові сервіси, що надають таку інформацію.

Разом з тим, республіканці у низці штатів намагаються обмежити виборчі права після поразки Трампа у листопаді.

«Наша нація щойно стала свідком безпрецедентного нападу на Капітолій. Ми опинилися посередині нових агресивних атак, які здійснюються зараз на рівні законодавств штатів по всій країні», - заявив репортерам в суботу високопосадовець Білого дому. «Наш обов’язок – гарантувати, щоб реєстрація на вибори та голосування були простити та легкими для всіх тих, хто має право голосу», - додав він.

В ході нинішніх сесій законодавці в 43 штатах внесли понад 250 законопроектів, покликаних ускладнити процедуру голосування, заявив посадовець адміністрації, посилаючись на дані Бреннанського Центру за справедливість.

Указ Байдена також доручає федеральним відомствам допомогти штатам з реєстрацією виборців, вимагає від Адміністрації федеральних служб представити план з модернізації сайту Vote.gov і вимагає вжити заходів щодо розширення можливостей для голосування для федеральних службовців, виборців за кордоном і військовослужбовців, що проходять службу.