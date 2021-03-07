Білий дім – адміністрація зосереджена на розширенні доступу до вакцини проти COVID-19

Голова команди Білого дому з питань реагування на COVID-19 у неділю заявив, що адміністрація Байдена продовжує працювати над розширенням доступу до вакцини по всій країні та назвав неприйнятним нерівний доступ до препаратів у деяких регіонах.

Виступаючи в програмі NBC «Зустріч з пресою» Джефф Заєнц відповів на інформацію про те, що у багатьох містах по всій країні, в тому числі столиці, чорношкірі та представники меншин, які проживають в районах з великим рівням зараження на коронавірус, мають більше проблем з доступом до вакцини у порівнянні з білими чи більш заможними мешканцями громад.

«Те, що ви бачите у Вашингтоні, існує у занадто великій кількості частин країни, і це неприйнятно», - сказав Джефф Заєнц.

Заєнц заявив, що адміністрація покладає відповідальність на місцевих лідерів за те, щоб всі отримали рівний доступ до вакцини.

«Коли ми прийшли в офіс, сім тижнів тому, запасів вакцини було недостатньо. Виробництво було затягнуто. Дії президента, в тому числі використання закону Про оборонне виробництво, залучення до історичного партнерства компанії Merck та Johnson&Johnson прискорили нашу здатність мати достатньо вакцини до кінця травня для всіх дорослих американців», - сказав Заєнц.

«Що ж до процесу дистрибуції, Білий дім «покладає на владу штатів та губернаторів відповідальність за рівних розподіл вакцини», - додав посадовець.