Білий дім говорить про "активну загрозу" з боку хакерів та закликає компанії вжити заходів

Білий дім у неділю закликав операторів комп'ютерних мереж вжити подальших кроків, щоб визначити, чи є їх системи мішенями кібер-атак у зв’язку зі зломом програми електронної пошти Microsoft Corp Outlook, заявивши, що попри нещодавні виправлення програми серйозні уразливості все ще залишаються.

"Це активна загроза, яка все ще триває, і ми закликаємо мережевих операторів поставитися до неї дуже серйозно", - заявив представник Білого дому, додавши, що американські експерти з безпеки працюють над тим, щоб вирішити, які подальші кроки слід зробити після останніх порушень.

CNN в неділю повідомив, що адміністрація Байдена формує робочу групу для вирішення проблеми хакерської діяльності. У своїй заяві представник Білого дому заявив, що адміністрація робить "повномасштабну урядову відповідь".

Хоча минулого тижня Microsoft випустила виправлення (патч), щоб усунути недоліки у своєму програмному забезпеченні, агомі уразливості все ще залишаються.

"Ми наполегливо наголошуємо - виправлення та пом'якшення наслідків не є вирішенням, якщо сервери вже скомпрометовані, і важливо, щоб будь-яка організація з уразливим сервером вжила заходів для визначення, чи вони вже стали мішенями нападу", - заявив представник Білого дому.

Як уже повідомляло агентство Reuters, понад 20 000 американських організацій стали жертвами хакерської атаки, у якій Microsoft звинуватила Китай. Пекін заперечує будь-яку роль у цьому нападі.

Представник Microsoft у неділю заявив, що співпрацює з урядом та іншими, щоб допомогти клієнтам. Компанія закликала клієнтів, які зазнали нападу, застосовувати оновлення програмного забезпечення якомога швидше.

Ні Microsoft, ні Білий дім не вказали масштаб хакерської атаки. Спочатку Microsoft заявила, що він був обмеженим, проте Білий дім минулого тижня висловив занепокоєння щодл можливості "великої кількості жертв".