Президент Байден: Всі дорослі американці отримають можливість вакцинуватись від коронавірусу до 1 травня

Президент США у своєму першому зверненні до нації оголосив, що країна наближається до відновлення «нормального життя», і пообіцяв зробити все можливе, щоб до 1 травня кожен американець отримав право на вакцинацію.

Якщо кожен долучиться до зусиль уряду, День незалежності цього року американці святкуватимуть гуртом з родинами та друзями, зазначив глава держави.

“Якщо ми це зробимо, і зробимо разом, то 4 липня є великий шанс, що ваші родини і друзі зможуть зібратись разом у власному дворі чи на вулиці навколо барбекю, і відсвяткувати День незалежності”, - заявив президент.

За словами Джо Байдена, "Всі дорослі американці матимуть право на отримання вакцини (від коронавірусу - ред.) не пізніше 1 травня".

Відповідні вказівки від уряду отримають найближчим часом місцеві влади штатів, територій та муніципалітетів у складі США.

"Це означає, що ви отримаєте можливість стати в чергу, починаючи з першого травня", - сказав у промові до нації Джо Байден. Нині у США вакцинують здебільшого людей літнього віку та пріоритетні категорії населення.

Коли кожен дорослий отримає право на вакцинацію у травні, ми запустимо нові інструменти, які допоможуть вам знайти вакцину.

Байден додав, що з 1 травня уряд запустить веб-сайт, який дозволить всім американцям дізнаватися про місця вакцинації.

“Коли кожен дорослий отримає право на вакцинацію (від коронавірусу - ред.) у травні, ми з нашими партнерами запустимо для вас нові інструменти, які допоможуть вам знайти інформацію про вакцину та де отримати щеплення. Зокрема, буде новий вебсайт, який допоможе вам знайти найближче до вас місце вакцинації”, - заявив глава держави.

Президент Джо Байден висловив впевненість, що дякуючи «Плану порятунку Америки», більшість шкіл у США відновлять роботу вже у квітні.

“Я дякую Палаті представників США та Сенату за підтримку “Плану порятунку Америки”. Минулого місяця я оголосив про план вакцинації вчителів та працівників шкіл, включно з водіями автобусів, тепер ми зможемо пришвидшити масові загальнонаціональні зусилля, щоб безпечно відкрити наші школи”, - сказав президент.

Він також додав, що питання відкриття шкіл буде “пріоритетом номер один у нового міністра освіти США Мігеля Кардони”.

Байден запевнив, що його Адміністрація має намір значно швидше, ніж планували, виконати обіцянку доставити 100 мільйонів доз вакцин від Ковід-19 до американців.

“Коли я став президентом, ви можете пригадати, я поставив мету, і багато хто з вас казав, що це занадто”. - заявив Байден. - “Я сказав, що 100 мільйонів уколів вакцинації буде зроблено людям за мої перші 100 днів в офісі”.

“Сьогодні я можу заявити, що ми не лише плануємо виконати цю мету, а й пришвидшити її. За нашими розрахунками, 100 мільйонів доз в руки американців буде зроблено на 60-й день мого перебування в офісі”, - додав президент США.

“Жодна країна в світі цього не зробила. Жодна”, - наголосив Байден.

Моя палка молитва за нашу країну, це щоб після всього, через що ми пройшли, щоб ми об'єдналися як один народ, одна нація, одна Америка.

Президент попередив американців про глибокий розподіл в країні через пандемію Ковід-19. Він зауважив, що навіть прості речі - як то носіння маски - сіють розбіжності в країні.

“Нас часто наставляють один проти одного. Маска, найпростіша річ, яка може зберегти життя, інколи розділяє нас,” - сказав глава держави і додав: “Штати натравлювали один проти одного замість того, щоб працювати один з одним”.

Свою першу промову у прайм-тайм президент Джо Байден завершив словами, що молиться за об'єднання нації.

"Моя найбільш палка молитва за нашу країну, це щоб після всього, через що ми пройшли, ми об'єдналися як один народ, одна нація, одна Америка. Я вірю, ми це можемо, і ми це зробимо”, - заявив Джо Байден.

Дивіться також: Як у США пристосовуються до нового життя після карантину?



