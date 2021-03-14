США назвали 5 китайських телекомунікаційних компаній загрозою нацбезпеці

Федеральна комісія із зв’язку США (FCC), регулятор у галузі телекомунікацій, визначив п’ять китайських компаній як такі, що загрожують національній безпеці США.

Регулятор напередодні заявив, що такими компаніями є Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology.

Визначення цих компаній як «загрозливих нацбезпеці США» у комісії назвали своєрідним посібником для тих, хто збирається розбудовувати мережу нового покоління по всій країні, і «не повторюватимуть помилок минулого та не будуть використовувати обладнання або послуги, які загрожуватимуть національній безпеці США».

З 2019 року у США діє закон, який вимагає від FCC виявляти фірми, які виробляють телекомунікаційне обладнання та послуги, що загрожують «національній безпеці США». Нинішнє рішення регулятора означає заборону агенствам купувати товари або послуги у будь-якої з п’яти китайських компаній.

У 2019 році США внесли Huawei, Hikvision та інші компанії у свій чорний економічний список.

Зокрема, Сполучені Штати вжили заходів щодо обмеження діяльності Huawei, найбільшого в світі виробника мобільного телекомунікаційного обладнання і смартфонів, і закликали союзників уникати залежності від компанії щодо технології 5G.