Число хворих на COVID-19 у світі наблизилось до 120 мільйонів

Число інфікованих коронавірусів в усьому світі наблизилось до 120 мільйонів, повідомив у неділю Ресурсний центр Університету Джонса Гопкінса. Лідером за кількістю інфікованих є США - 29,4 мільйонів осіб. За ними йдуть Бразилія і Індія - 11,4 мільйонів і 11,3 мільйонів, відповідно.

США поступово накопичують запаси вакцин від коронавірусу, плануючи отримати майже в два рази більше доз, ніж чисельність населення.

США взяли на себе зобов'язання профінансувати кілька ініціатив в області вакцинації і, зокрема, виділити 2 мільярди доларів в рамках міжнародної програми Covax, спрямованої на розповсюдження вакцини у регіонах, які мають потребу.

США, Австралія, Індія та Японія також днями домовилися про створення партнерства з метою довести кількість доступних вакцин в Азії до 1 мільярда до кінця 2022 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Індії на прес-конференції в Делі після віртуальної зустрічі з президентом США Джо Байденом і лідерами інших країн.

Ініціатива покликана скоротити глобальну нестачу вакцин і протистояти зростаючій дипломатичній кампанії Китаю з розподілу вакцин в Південно-Східній Азії та в усьому світі.

Міністр охорони здоровя Йорданії у суботу подав у відставку після того, як принаймні семеро хворих на коронавірусну інфекцію померли у лікарні через нестачу запасів кисню, повідомляють державні ЗМІ.

Конкуренція в сфері поширення вакцин в світі посилилася в суботу, коли Китай оголосив, що він спростить процес в'їзду для іноземців, охочих відвідати материковий Китай з Гонконгу, якщо вони зробили щеплення вакцинами китайського виробництва.

Спростивши бюрократичну процедуру, Китай сподівається підвищити привабливість своїх вакцин, які більшість західних країн поки не схвалили. Крім того, Китай поки не схвалив виробництво або поширення вакцин іноземного виробництва всередині країни.

Тим часом в Італії спеціальний комісар з питань коронавірусної інфекції заявив в суботу, що країна планує вакцинувати не менше 80 відсотків населення до вересня. Франческо Паоло Фільюоло оголосив план довести обсяг вакцинацій до 500 тисяч доз в день.

В даний час близько 2 мільйонів італійців, або близько 4 відсотків населення, отримали дві дози вакцини. При цьому право на щеплення мають менше 51 мільйона чоловік. Італія увійшла в число країн, які найбільше постраждали від коронавірусу: за даними Університету Джонса Гопкінса, в країні зареєстровано 3,2 мільйона випадків, понад 101 тисячі осіб померли.

Тим часом у більшості регіонів країни вводяться нові обмеженнями в понеділок. Йдеться про закриття у більшій частині країни шкіл і магазинів, які не продають товари першої необхідності.

Гарна новина надійшла з острову Корв, найменшого з Азорських островів: 322 з 400 його жителів отримали вакцину від COVID-19. Завдяки цьому, колективний імунітет на острові, ймовірно, буде вже до кінця березня.

Для появи колективного імунітету необхідно, щоб від 50 до 70 відсотків населення мали імунітет до інфекції.