Amazon влаштовує пункти щеплення на своїх складах

Компанія Amazon оголосила в четвер, що влаштовує пункти щеплення на декількох своїх складах по всій країні.

"Протягом найближчих тижнів, у партнерстві з місцевими органами влади та посадовими особами у сфері охорони здоров’я ми починаємо розміщуватись пункти вакцинації, яка буде проводитись ліцензованими медпрацівниками, у низці приміщень Amazon у Сполучених Штатах", - йдеться в оголошенні.

Amazon повинен почекати, поки не зявиться більше вакцин для розширення своєї ініціативи, яка почнеться у штатах Міссурі, Невада та Канзас.

Оскільки процес влаштування власних пунктів вакцинації займе час, Amazon наразі платить 80 доларів тим працівникам, які отримують вакциновані в інших місцях.

Під час пандемії склади Amazon були гарячими точками поширення коронавірусної інфекції. Деякі з них були зачинені, чимало працівників заразились, деякі померли.

"Це важлива ініціатива не тільки для здоров'я та безпеки працівників Amazon, але й для громад, де живуть і працюють наші працівники», - сказали в Amazon.

Компанія також запустила безкоштовну програму тестування для своїх працівників та виділила 2 з половиною мільярдів доларів преміальних для своїх службовців.

Багато штатів вже проводять вакцинацію усього дорослого населення. Майже 16% американців вже повністю вакциновані від вірусу.