США наголошує на пріоритетах – подолання в Україні корупції та імплементація реформ

Про це та про інші аспекти стратегічного партнерства України та США в телефонній розмові обговорили Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван та Керівник офісу Президента України Андрій Єрмак.

Салліван підтвердив непохитну підтримку США суверенітету, територіальної цілісності, євро-атлантичних прагнень України перед обличчям російської агресії. Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Салліван також висловив відданість адміністрації Байдена оживити стратегічне партнерство США та України на підтримку плану президента Зеленського подолання корупції та імплементації реформ, які принесуть правосуддя, безпеку та процвітання народу України.

Андрій Єрмак подякував США за ясну та послідовну політику підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, йдеться у повідомленні про телефонну розмову, опублікованій на сайті офісу Президента України.

Єрмак також розповів Саллівану про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі, відзначивши «небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень припинення вогню та кількості загиблих».

Єрмак запевнив чиновника Білого дому, що завдання президента Зеленського – побудувати сучасну демократичну державу, базовану на верховенстві права, вільну від корупції і впливу олігархів, йдеться в повідомлення офісу Президента України. Єрмак також сказав, що Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи та розповів про створення Центру протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням офісу Президента України, Джейк Салліван «відзначив зусилля України у проведенні реформ» та запевнив у готовності «допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО».