Китай та його сусіди повинні не тільки припинити торгівлю дикими тваринами, а також закрити законодавчі лазівки, які дозволяють вирощення на фермах видів тварин, схильних до захворювань, заявляють експерти після того, коли був оприлюднений висновок розслідування, яке вказує на те, що вірус COVID-19 має тваринне походження.

Досліджена ВООЗ, опубліковане у вівторок, говорить - "ймовірно чи дуже ймовірно», що вірус, який викликав пандемію COVID-19, був переданий людям від кажанів через інші види, і що саме вирощення диких тварин на фермах зіграло критично важливу роль.

Тонг Іган, китайський експерт із захворювань тваринного походження, який взяв участь у спільному дослідженні ВООЗ, заявив, що висновки лише підтверджують рішення Пекіна в минулому році заборонити торгівлю дикими тваринами для споживання людиною.

Але доповідь також звернула увагу на існування ферм, де досі законно вирощуються дикі види тварин для використання у медицині та торгівлі хутром.

"На фермах величезна кількість видів тварин, які є більш менш генетично гомогенними, де вірус може легко розвинутись», - каже Крісіан Воллер, головний ветеринар Товариства збереження дикої природи Нью-Йорка.

Китай провів дослідження тисяч зразків тварин, щоб простежити походження коронавірусу, але лише дійшов висновку, що потрібно провести більше розслідувань. Також було зроблено рекомендацію провести розслідування на фермах, де вирощують норок та єнотів, що досі є легальним в Китаї, попри те, що ці види є уразливими до захворювань.

Законодавчі прогалини, недостатні заходи правового примусу та міжнародна контрабанда спричиняють продовження існування торгівлі дикими тваринами, кажуть експерти. Так, наприклад, панголіни, які були визнані посередниками зараження на SARS-COV-2, досі залишаються дорогим товаром. Луски панголінів до останнього року використовувались для ліків проти артриту. І хоча влада Китаю заборонила цю практику, активісти кажуть, що покарання залишається неадекватним, як то відносно невеликі штрафи. Також продовжують діяти контрабандисти. Спеціальна економічна зона в прикордонному районі Монг ЛА в М'янмі, що належить китайським бізнесам, вже давно є постачальником лусків панголінів в Китай.

Китай каже, що початок пандемії минулого року міг відбутися поза його кордонами, однак експерти певні – торгівля дикими тваринами в М'янмі та Лаосі не існувала б без китайського попиту та інвестицій.