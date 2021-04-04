Байден готовий проштовхнути свій план розвитку інфраструктури без підтримки республіканців – міністерка енергетики

Президент Байден готовий проштовхнути свій законопроект з розвитку інфраструктури вартістю 2 трильйони доларів без підтримки республіканців, якщо законодавці не зможуть досягти двопартійної домовленості, заявила у неділю міністерка енергетики Дженніфер Гренголм.

За словами Гренголм, Байден хотів би, щоб його план отримав підтримку республіканців, але якщо це не вийде, то він, ймовірно, підтримає застосування процедурної стратегії під назвою «примирення», щоб він міг пройти в Сенаті.

«Як він сказав, він зайняв пост президента, щоб виконувати роботу для Америки. І якщо переважна більшість американців, демократів і республіканців, підтримує витрати на нашу країну і не дозволяють нам програти в глобальній гонці, то він піде на це», - сказала Гренголм, виступаючи в програмі «Положення в країні» на каналі CNN.

Більшість американців в даний час підтримують план президента, заявила Гренголм, одна з декількох високопоставлених співробітників адміністрації Байдена, які просували цю ініціативу в телевізійних програмах в неділю.

З моменту вступу на посаду в січні президент-демократ неодноразово заявляв, що хотів би співпрацювати з республіканцями.

Але поки виглядає маловірогідно, що план розвитку інфраструктури, його друга найбільша законодавча ініціатива, отримає більше підтримки, ніж перша - пакет допомоги в зв'язку з пандемією COVID-19 вартістю 1,9 трильйонів доларів, який був прийнятий в березні тільки голосами демократів з використанням процедури «примирення».

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив днями, що інфраструктурний план Байдена «сміливий і амбітний», але призведе до підвищення податків і збільшення боргу. Він пообіцяв боротися з ним «на кожному етапі».

Сенатор-республіканець Рой Блант в неділю закликав Байдена значно скоротити вартість плану, якщо він хоче заручитися підтримкою законодавців-республіканців.

«Якщо повернутися і подивитися на дороги і мости, порти і аеропорти, може бути навіть на підземні системи водопостачання та широкосмуговий зв'язок, то все одно, мова б йшла про менш ніж 30 відсотків від запропонованого пакета», - сказав Блант, виступаючи в недільній програмі на каналі Fox News.

На думку Бланта, більш скромна сума, близько 615 мільярдів доларів, була б більш прийнятною для деяких його колег-республіканців.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, як і дехто з його однопартійців, спробував представити план як підвищення податків, а не як зусилля по ремонту та відновленню транспортних, комунікаційних, водних і електричних мереж країни.

«Те, що запропонував президент на цьому тижні, це не законопроект про інфраструктуру. Це величезне підвищення податків », - заявив Вікер, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

План Байдена передбачає підвищення ставки корпоративного прибуткового податку після відрахувань з нинішнього 21% до 28%. Його попередник на посту президента Дональд Трамп і республіканські законодавці в 2017 році знизили ставку з 35% до 21%.

Трамп неодноразово обіцяв зайнятися проблемою руйнується інфраструктури країни під час його президентства, але так і не виконав цієї обіцянки. Інвестиції в рамках інфраструктурного плану Байдена носять довгостроковий характер і вкрай необхідні для підвищення зайнятості, заявив директор Національної економічної ради Брайан Діз, виступаючи в програмі Fox News.