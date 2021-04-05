США не матимуть «справжньої четвертої хвилі» коронавірусу – колишній голова Адміністрації з контролю над харчовими продуктами та ліками

Колишній Комісар Адміністрації з харчів та ліків Скотт Готтліб не думає, що країні загрожує «четвертий справжній спалах» коронавірусу у той час, коли темпи вакцинації зростають. Про це він сказав в програми телеканалу CBS «Обличчям до нації».

Протягом останніх кількох днів у США робилось 4 мільйони щеплень щоденно, ці показники продовжують зростати, як і поставки вакцини. За словами Готтліба, зростання темпів вакцинації, як також імунітет тих, хто вже перехворів на коронавірус, цього разом може бути достатньо, щоб зупинити новий спалах. «Я думаю, вже достатньо імунітету серед населення, так що ми не побачимо справжньої четвертої хвилі інфікувань», - сказав колишній посадовець.

Втім, про кінець пандемії говорити ще зарано. Кількість нових заражень на день продовжує рости. Як повідомляють в Центрах з контролю та профілактики захворювань, цей показник сягнув 64 тисяч на день. Водночас кількість смертей від вірусу зменшилась до 800 на день у середньому. Готтліб та інші фахівці радять американцям поки продовжувати дотримуватись заходів безпеки.

У себе в Твіттері він написав, що країні потрібні ще 2-3 тижні перед тим, як ситуація покращиться значною мірою.

«Люди відчувають, що ризик від корнавірусу зменшується з вакциною, і вони хочуть повернутися до нормальності», - написав він у Твіттері. «Ми повинні оприлюднити правила дотримання громадського здоров’я таким чином, щоб вони визнавали прагнення людей. Поки ми повинні залишатися обережними ще трохи довше, ситуація повинна різко покращитись цієї весни».

Тим часом ще дванадцять штатів почали робити щеплення всім особам віком 16 років та старше. Так, станом на понеділок вакцину можуть отримати всі віком від 16 у 33 штатах. Понад 40% дорослих американців вже отримали принаймні одну дозу вакцини, кожний четвертий дорослий американець вакцинований повністю.