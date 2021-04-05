Число нових випадків зараження коронавірусом у США зростає третій тиждень поспіль

Число нових випадків зараження COVID-19 в Сполучених Штатах минулого тижня виросло на 5% і перевищила 450 000, показав аналіз даних проведених агентством Reuters. Захворюваність зростає вже третій тиждень поспіль.

Середня кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 минулого тижня виросло на 4%, склавши більше ніж 37 000. До цього число госпіталізацій знижувалося протягом 11 тижнів поспіль.

Представники органів охорони здоров'я висловлюють стурбованість з приводу збільшення числа поїздок під час Великодня та весняних канікул на тлі поширення більш заразних штамів коронавірусу.

Хоча віруси грипу, як правило, носять сезонний характер, а кількість випадків захворювання знижується з настанням теплої погоди, експерти відзначають, що у випадку з новим коронавірусом такої тенденції не спостерігається. Натомість у деяких регіонах минулого літа був зафіксований сплеск випадків COVID-19.

«Не думаю, що варто сподіватись, що погода врятує нас від усього, з чим ми зараз маємо справу», - сказав головний інфекціоніст країни доктор Ентоні Фаучи на брифінгу в понеділок.

Згідно з аналізом Reuters, 27 з 50 штатів повідомили про збільшення числа нових випадків захворювання минулого тижня в порівнянні з попередніми сім'ю днями.

Смертність від COVID-19, яка, як правило, відстає від захворюваності на кілька тижнів, минулого тижня впала на 17 відсотків до 5800, або 834 в день. Представники органів охорони здоров'я висловлюють надію, що вакцинація допоможе знизити смертність навіть при зростанні числа випадків захворювання.

У країні вже шостий тиждень фіксуються рекордні показники вакцинації: минулого тижня кожен день робили в середньому по 3,1 мільйона щеплень. За даними CDC, за станом на неділю 32% населення отримали хоча б одну дозу вакцини, а 19% повністю вакциновані.