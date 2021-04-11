США: Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо концентрації військ

Російська сторона відмовилася брати участь у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації нею військових сил на кордоні з Україною, повідомляє представництво Сполучених Штатів в організації.

«Росія відмовилася брати участь у сьогоднішньому засіданні ОБСЄ з Україною, щоб пояснити свою незвичайну військову концентрацію на кордоні з Україною та в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні Вашингтону.

Представництво США висловило жаль через рішення Москви «не користуватися цією можливістю заспокоїти побоювання на знизити ризики, як це передбачено Віденським документом».

Раніше 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.