Дані 1,3 мільйонів користувачів Clubhouse потрапили у відкритий доступ - Cyber News

Особисті дані 1,3 мільйонів користувачів Clubhouse були «злиті» на популярному хакерському форумі, згідно зі суботнім повідомленням сайту Cyber News.

Злиті дані користувачів Clubhouse включають імена, імена в соціальних мереж та інші деталі.

Clubhouse поки не відповідав на запит журналістів надати коментар. Cyber News зазначають, що в опублікованих даних нема конфіденційної інформації, як то даних кредитних карток чи паролей. Тим не менш злиті дані можуть допомогти злочинцям атакувати користувачів за допомогою фішингових схем або крадіжки особистості.

Соцмережевий додаток Clubhouse, який працює за принципом «тільки за запрошенням», був запущений у березні цього року і швидко став популярним, привернувши на свою платформу мільйони користувачів. Користувачі за запрошенням можуть послухати розмови в кімнатах, відведених для окремих тем. Як повідомляється, компанія наразі веде переговори із залучення додаткового фінансування, що підвищить вартість платформи до 4 мільярдів доларів.

Протягом останніх кількох днів про злив та розміщення онлайн персональних даних користувачів повідомляли LinkedIn та Facebook.