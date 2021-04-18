Макрон закликав провести «чіткі червоні лінії» у відносинах з Росією

Країни світу повинні провести «чіткі червоні лінії» в стосунках з Росією і розглядати можливість введення санкцій проти Москви в разі перетину цих ліній, заявив президент Франції Еммануель Макрон в записаному у п’ятницю інтерв'ю американській телекомпанії CBS, яке вийшло в ефір у неділю.

«Ми повинні визначити чіткі червоні лінії у відносинах з Росією», - заявив Макрон, згідно з витягом з інтерв'ю, яке вийде в ефір у неділю.

«Це єдиний шлях бути переконливими. Санкції самі по собі недостатні, але вони є частиною пакету заходів», - сказав французький лідер і додав, що він підтримує готовність президента США Джо Байдена почати діалог з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі загострення напруження.

Макрон також назвав незаконну анексію Росією Криму епізодом, коли західна дипломатія була занадто поблажливою по відношенню до Кремля.

«Це був провал наївного підходу щодо Росії. Коли ми встановлюємо червоні лінії, ми повинні переконатися, що ми є переконливими, щоб примусити інших поважати ці лінії», - сказав в інтерв’ю французький лідер.