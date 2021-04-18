Великобританія направить у Чорне море два кораблі на знак солідарності з Україною

До берегів України у Чорному морі у травні прибудуть два британських військових судна. Про це пише британське видання The Sunday Times з посиланням на двох високопосадовців морських сил.

Це крок має на меті продемонструвати солідарність Британії з Украною та союзниками по НАТО, йдеться у повідомленні. Винищувач типу 45 та фрегат типу 23 прибудуть у Чорне море через Босфорську протоку з Середземного моря, пишуть автори статті. Нині у Середземному морі перебуває британський авіаносець HMS Queen Elizabeth, на якому будуть розміщені реактивні літаки RAF F-35B та гелікоптери Merlin для підтримки військових суден у Чорному морі.

Речник Міністерства оборони Великобританії сказав виданню, що британський уряд тісно співпрацює з Україною, спостерігаючи ситуацію та продовжує закликати Росію до деескалації.

«Велика Британія та наші міжнародні союзники непохитні у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», - процитувала The Sunday Times речника Міноборони Великобританії.