Туреччина критично відреагувала на визнання Вашингтоном геноциду вірмен в Османській імперії

Туреччина критично відреагувала на заяву президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен під час Першої світової війни.

Як написав у твітері міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, «слова не можуть змінити чи переписати історію».

«Ми не можемо від когось дізнатися про свою історію. Політичний опортунізм – це найбільша зрада миру та справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, яка базується винятково на популізмі», – написав Чавушоглу.

У МЗС Туреччини і раніше попереджали, що, якщо Джо Байден визнає вбивства вірмен геноцидом, то це призведе до погіршення двосторонніх відносин між США та Туреччиною.

24 квітня президент США Джо Байден в офіційній заяві у щорічний день пам’яті етнічних вірмен, які загинули в 1915-1917 роках, визнав вбивства вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни геноцидом.

"Народ США вшановує усіх вірмен, які загинули у геноциді, який розпочався цього дня 106 років тому". Про це говориться у заяві президента США Джо Байдена з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду вірмен, яка розміщена на сайті Білого дому.

"Щороку цього дня, ми згадуємо життя усіх тих, хто помер у геноциді вірмен Османської доби та забов'язуємось попередити повторення подібного злодіяння", - також говориться у заяві.

Досі всі попередні президенти США утримулись від офіційного використання терміну «геноцид» щодо вірмен, побоюючись загострення відносин із союзником по НАТО – Туреччиною.

Вірменська сторона заявляє, що під час Першої світової війни були вбиті 1,5 мільйона людей, у той час, як розпадалася Османська імперія. Цю заяву підтримують близько 30 інших країн, називаючи вбивства геноцидом.

Туреччина не визнає геноцидом убивства вірмен, які розпочалися в 1915 році, Анкара заявляє про насильство не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.

Туреччина заявляє, що від 300 до 500 тисяч вірмен і принаймні стільки ж турків загинули в громадянській війні, коли вірмени піднялися проти османських правителів і приєдналися до вторгнення російської армії.