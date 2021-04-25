Автовиробник "Хонда" оголосив про плани перевести все виробництво на електромобілі

Японський автовиробник Honda Motor Co. до 2040 року має намір перевести виробництво повністю на електромобілі та транспортні засоби на водневих паливних елементах.

Як заявив генеральний менеджер компанії Тошігіро Мібе, таким чином Honda розширює свій внесок у галузь чистої енергетики.

“Я вважаю, що це відповідальність автовиробника - досягти нашої безвуглецевої мети за принципом "від бака до колеса”, - цитує слова очільника “Хонди” видання Рейтерс.

За прогнозованим планом компанії, до 2030 року близько 40% виробництва Honda Motor Co. буде переведено на транспортні засоби на електриці та водневому паливі, до 2035 року - 80%.

У наступні 6 років Honda інвестує в розробки та дослідження, зокрема в електрифікацію виробництва, понад 46 мільярдів доларів.

Заява компанії прозвучала після того, як раніше цього тижня на кліматичному саміті Японія оголосила про план зменшити викиди парникових газів країни на щонайменше 46% до 2030 року.

Гендиректор Honda заявив, що компанія “повністю підтримує цю мету”.

"Хоча ця мета уряду є надзвичайно складною, я вважаю, це цілком можливо з точки зору того, що Японія до 2050 року стане вуглецево нейтральною країною”, - заявив гендиректор компанії-автовиробника.

Тим часом, у США автомобільна галузь також на шляху до переходу на виробництво електромобілів.

У січні цього року американський автовиробник “Дженерал Моторз” заявив, що до 2035 року планує перейти повністю на виробництво електромобілів, а до 2040 року компанія планує стати вуглецево-нейтральною.

Адміністрація президента Байденацього року ініціювала масштабну реформу інфраструктури США із бюджетом у 2 трильйона доларів. Закон, серед іншого, передбачає виділення з бюджету 45 мільярдів доларів на електроавтобуси, щоб до 2030 року автобусний парк країни став повністю електричним.

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