Гелікоптер Ingenuity здійснив третій – найдовший та найшвидший політ над Марсом

Гелікоптер Ingenuity («Винахідливість») в третій раз за тиждень успішно пролетів над поверхнею Марса. Це був найшвидший і найдовший політ, повідомляють в НАСА.

Швидкість та висота польоту Ingenuity цього разу перевищила показники, на які він виявився здатним під час тестувань на Землі.

Дані про політ надійшли в Лабораторію НАСА в Пасадені, штат Каліфорнія. Марсохід Perseverance («Наполегливість») зняв політ гелікоптера за допомогою однієї зі своїх камер та надіслав знімки в лабораторію. Гелікоптер піднявся на ту саму висоту, як під час попереднього польоту (5 метрів), але цього з більшою швидкістю. Під час попередніх польотів він рухався зі швидкістю 0,5 м/с, цього разу він досяг швидкості 2 м/с. Він піднявся на висоту 50 метрів на поверхнею Марсу, весь політ тривав рекордні 80 секунд, із загальною дистанцією 100 метрів.

Марсохід Perseverance є комунікаційним посередником між гелікоптером та командою НАСА на Землі, крім того він документує кожний рух гелікоптера. Повна зйомка третього польоту буде опублікована НАСА вже у наступні дні.

«Цим польотом ми демонструємо критично важливі можливості, які уможливлять повітряний вимір наших майбутніх місій на Марс», - сказав один з керівників НАСА Дейа Левері.