Закон про олігархів врахує практику антитрестового законодавства США – Кулеба

Закон про олігархів, який запропонував розробити президент Володимир Зеленський, враховуватиме досвід Сполучених Штатів. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання про те, чи очікується співпраця з Вашингтоном у цьому напрямку.

«Той закон, який ініціював президент, він буде враховувати безпосередньо практику антитрестового законодавства США», – сказав Кулеба.

Він додав, що «феномен олігархії» мав місце в різних країнах, в тому числі і в США.

«США мали цю проблему. Шлях, як вирішити цю проблему, є. Президент чітко озвучив намір цю рамку створити. І тепер юристи працюють над написанням відповідного законодавства», – зазначив голова МЗС.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував Раді національної безпеки і оборони розробити законопроект про статус олігарха, «щоб унеможливити їхній вплив на економіку, закони й Верховну Раду.

Раніше, в січні 2021 року, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер закликав українську владуухвалити антитрестове законодавство і розділити «бізнес-імперії», щоб подолати корупцію.олігархи

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