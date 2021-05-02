«Велика сімка» розгляне створення швидкого механізму протидії російській пропаганді - Рааб

Країни «Великої сімки» (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) розглянуть пропозицію розробити механізм «швидкого реагування» для протидії «російській пропаганді і дезінформації». Про це повідомив агентству Reuters міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Під час виступу напередодні зустрічей країн «Великої сімки» в понеділок в Лондоні Рааб сказав, що Великобританія «заохотить G7 разом опрацювати швидкий механізм відповіді», щоб спростовувати російську пропаганду.

«Коли ми побачимо, що поширюють брехню, пропаганду або фейковий новини, ми повинні не тільки поодинці, але і спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі людям в Росії, Китаї або по всьому світу», - відзначив Рааб.

Росія в свою чергу заперечує своє втручання у справи інших країн і каже, що Захід охопила анти-російська істерія.

В понеділок Рааб зустрічається з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, коли починаються зустрічі міністрів закордонних справ, які триватимуть тиждень. Мета зустрічей - дати нову енергію ролі G7 побудувати більш широкомасштабний механізм захисту проти тих країн, які підривають міжнародний правопорядок.

«Масштаб інтенсивної глобальної співпраці, міжнародної співпраці з нашими американськими партнерами, та більш широка коаліція G7, заради чого ми зустрічаємось цього тижня, найбільші за всі часи», - сказав Рааб.