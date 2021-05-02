США висловили солідарність з Чехією у її відповіді на підривні дії Росії на чеській території

Секретар Ентоні Блінкен мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс у повідомленні, розміщеному на сторінці відомства.

«Держсекретар Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією у її сміливій відповіді на підривні та смертельні дії Росії на території Чехії», - йдеться у повідомленні.

Блінкен та Бабіш погодились, що існує потреба підтримувати єдність та рішучість у відповіді на дестабілізуючі дії Росії.

«Рішення уряду Чехії усунути «Росатом» від участі у тендері на добудову електростанції Дуковани і значним чином зменшити присутність російських розвідників в Празі підвищила безпеку Чехії та Альянсу НАТО», - йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Раніше Північноатлантичний альянс оприлюднив заяву, в якій сказано, що члени НАТО «повністю солідарні» з Чехією, яка звинувачує Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице 2014 року, під час яких загинули двоє людей.

Напередодні із заявою солідарності з Чехією виступив і Європейський Союз, назвавши інцидент у Врбетице «злочинними діями» на чеській території.