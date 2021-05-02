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Білий дім відкинув заяви Пхеньяна про ворожий характер політики США по відношенню до Північної Кореї

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван

США відкинули заяви Пхеньяна про те, що політика Вашингтона щодо Північної Кореї носить ворожий характер.

«Метою нашої політики щодо Північної Кореї не є ворожість. Її метою є вирішення », - заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС у неділю.

Метою США як і раніше є денуклеаризация Корейського півострова, і Вашингтон готовий включитися в дипломатичну роботу і обговорювати практичні заходи для досягнення цієї мети, додав він.

Раніше в неділю Північна Корея розкритикувала США і їх союзників в Південній Кореї, заявивши, що недавні заяви з Вашингтона свідчать про ворожу політику, яка вимагає відповіді Пхеньяну.

Заяви, передані державним інформагентством ЦТАК, прозвучали після того, як Білий дім повідомив у п'ятницю про завершення багатомісячного аналізу політики щодо Північної Кореї, підкресливши виклики, що стоять перед президентом Джо Байденом, який прагне підкреслити відмінність між своїм підходом і невдачами своїх попередників.

В одній із заяв представник МЗС Північної Кореї звинуватив Вашингтон в образі гідності вищого керівництва країни, яке, за його словами, виражалося в критиці положення з правами людини в Північній Кореї.

В іншій заяві директор департаменту МЗС КНДР у справах США Квон Чон Гин послався на виступ Байдена в Конгресі в середу, в якому президент заявив, що ядерні програми Північної Кореї та Ірану представляють загрозу і що ця проблема буде вирішуватися за допомогою «дипломатії і жорсткого стримування».

«Його заява чітко відображає його намір і далі проводити ворожу політику щодо КНДР, як це робилося США протягом більш ніж півстоліття», - сказав Квон Чон Гин.

Квон заявив, що розмови США про демократію мають на меті приховати ворожі дії. Та додав, що «Північна Корея буде вимушена вдатися до дзеркальних дій».

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