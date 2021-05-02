Білий дім відкинув заяви Пхеньяна про ворожий характер політики США по відношенню до Північної Кореї

США відкинули заяви Пхеньяна про те, що політика Вашингтона щодо Північної Кореї носить ворожий характер.

«Метою нашої політики щодо Північної Кореї не є ворожість. Її метою є вирішення », - заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС у неділю.

Метою США як і раніше є денуклеаризация Корейського півострова, і Вашингтон готовий включитися в дипломатичну роботу і обговорювати практичні заходи для досягнення цієї мети, додав він.

Раніше в неділю Північна Корея розкритикувала США і їх союзників в Південній Кореї, заявивши, що недавні заяви з Вашингтона свідчать про ворожу політику, яка вимагає відповіді Пхеньяну.

Заяви, передані державним інформагентством ЦТАК, прозвучали після того, як Білий дім повідомив у п'ятницю про завершення багатомісячного аналізу політики щодо Північної Кореї, підкресливши виклики, що стоять перед президентом Джо Байденом, який прагне підкреслити відмінність між своїм підходом і невдачами своїх попередників.

В одній із заяв представник МЗС Північної Кореї звинуватив Вашингтон в образі гідності вищого керівництва країни, яке, за його словами, виражалося в критиці положення з правами людини в Північній Кореї.

В іншій заяві директор департаменту МЗС КНДР у справах США Квон Чон Гин послався на виступ Байдена в Конгресі в середу, в якому президент заявив, що ядерні програми Північної Кореї та Ірану представляють загрозу і що ця проблема буде вирішуватися за допомогою «дипломатії і жорсткого стримування».

«Його заява чітко відображає його намір і далі проводити ворожу політику щодо КНДР, як це робилося США протягом більш ніж півстоліття», - сказав Квон Чон Гин.

Квон заявив, що розмови США про демократію мають на меті приховати ворожі дії. Та додав, що «Північна Корея буде вимушена вдатися до дзеркальних дій».