Байден привітав християн східного обряду з Великоднем

«Джил та я надсилаємо наші теплі побажання всім нашим друзям в православній християнській громаді, які святкують Великдень», - йдеться в заяві Білого дому.

«У це свято радості і оновлення православні християни радіють чуду Воскресіння і підтверджують прихильність духовній дисципліни і служінню нужденним», - йдеться у зверненні Байдена.

«Це також час пам'яті - вшанування жертви, принесеної Ісусом Христом заради миру, і прояву солідарності з усіма членами православної спільноти, які зазнали переслідувань за свою віру, і які залишаються під загрозою сьогодні», - заявив Байден, підкресливши, що «ніхто не може бути підданий нападам за свою релігійну приналежність, вірування і практики».

«Ніхто не може боятися святкувати свою віру та традиції. Сполучені Штати будуть і далі працювати над захистом свободи релігії, як у себе вдома, так і в усьому світі», - зазначив президент Байден.

Президент зазначив, що в цьому році на Великдень православним християнам, як і багатьом іншим віруючим, довелося скорегувати релігійні традиції, щоб запобігти поширенню COVID-19.

«Ми бажаємо благословенного свята всім тим, хто святкує вокреслого Христа та пепемогу світла над темрявою».