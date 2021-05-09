Військовий крейсер США Monterey затримав судно з російською та китайською зброєю

Військовий крейсер USS Monterey (CG 61) захопив незаконний вантаж зброї, яке було на борту судна без розпізнавальних знаків, у міжнародних водах Аравійського моря 6-7 травня 2021 року. Про це повідомляє Центральне командування 5-го флоту США.

USS Monterey виявив незаконний вантаж під час рутинної перевірки прапору судна, яка передбачається міжнародним звичаєвим правом.

Вантаж зброї включав десятки сучасних російсько протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок типу 56, сотні кулеметів PKM, снайперські гвинтівки та ракетні гранати. Інші компоненти зброї включали передові оптичні визначні пам'ятки.

Джерело та призначення вантажу в даний час встановлюється. Вантаж знаходиться в США. Операція тривала два дні.

ВМС США проводить рутинні патрулі в регіоні, щоб забезпечити вільний потік торгівлі законними товарами, зупинити перевезення незаконних вантажів товарів, які часто фінансують тероризм та незаконну діяльність, як також забезпечити міжнародний правопорядок.

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