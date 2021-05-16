Президент Байден скасував заборону на в'їзд до США іммігрантам, які неспроможні купити медичну страхівку

Президент США Джо Байден підписав указ, яким скасував імміграційне правило адміністрації Дональда Трамп про заборону на в’їзд у США іммігрантам, що не можуть собі дозволити оплатити медичну страховку.

В указі Байдена підкреслено, що адміністрація США прагне розширити доступ громадян до якісного та доступного медичного забезпечення.

«Ми можемо досягти цієї цілі, не забороняючи в'їзду іммігрантам, які хочуть приїхати в нашу країну на законних підставах, але не маючи значних фінансових ресурсів або не придбавши медичної страховки», - мовиться в документі Білого дому.

Заборона на в'їзд без страхівки не відповідає інтересам США, - заявила Адміністрація президента США.

Раніше федеральний суддя у Нью-Йорку заблокував виконання іммігранційного правила, запровадженого адміністрацією президента Трампа, за яким мігрантам могли відмовити у праві на постійне проживання у США на підставі браку фінансових ресурсів - якщо імміграційний чиновник вирішить, що іммігрант потенційно може звернутися за фінансовою допомогою до держави.

Мова йшла про державну допомогу на харчування, пільгову медичну страхівку та забезпечення субсидії на житло.

У рішенні суддя пояснив, що уряд не надав доказів необхідності застосування цього правила, яке, за його словами, суперечить принципу “американської мрії”.

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