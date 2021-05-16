Мелінда Гейтс отримала понад 3 мільярди доларів після оголошення про розлучення

Після того, як подружжя Гейтсів на початку травня оголосили про розлучення Мелінда Гейтс отримала акції на суму понад 3 мільярди доларів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Інвестиційна компанія Білла Гейтса Cascade Investment перевела акції на рахунок компанії-виробника сільськогосподарської техніки Мелінди Гейтс Deere & Co, після чого загальна сума, яку Мелінда отримала після оголошення розлучення перевищила 3 мільярди доларів.

Статки подружжя становлять близька 145 мільярдів доларів, відповідно до Індекса Мільярдерів видання Bloomberg. Подружжя також є одним з найбільших землевласників у країні.

Раніше, у 2019 році внаслідок розлучення колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт отримала четверть 16% акцій компанії, які належать Безосу. Спеціалісти кажуть, що Гейтсам буде важче ділити гроші, оскільки вони інвестовані у різні компанії та проекти.