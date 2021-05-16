США готові допомогти Ізраїлю та палестинцям, якщо вони будуть прагнути досягти припинення вогню

США заявили Раді Безпеки ООН в неділю, що вони дали зрозуміти Ізраїлю, палестинцям і іншим, що готові надати підтримку, «якщо сторони будуть прагнути до припинення вогню», щоб покласти край зростаючому насильству між Ізраїлем і палестинськими бойовиками в Скекторі Газа.

«Сполучені Штати невпинно працюють по дипломатичних каналах, прагнучи покласти край цьому конфлікту, - заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки. - Оскільки ми вважаємо, що ізраїльтяни і палестинці в рівній мірі мають право жити в безпеці».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи в Раді Безпеки ООН, назвав військові дії в Ізраїлі і Секторі Газа «абсолютно жахливими» і закликав до негайного їх припинення.

Відкриваючи перше відкрите засідання Ради Безпеки щодо конфлікту, Гутерріш сказав, що ООН «активно працює з усіма сторонами з метою негайного припинення вогню», і закликав їх «дозволити посередницьким зусиллям активізуватися і домогтися успіху».

Число загиблих в Газі з початку зіткнень в понеділок досягла 181, включаючи 47 дітей, на тлі інтенсивних повітряних і артилерійських ударів Ізраїлю. В результаті ракетних ударів Гамасу і інших угрупувань бойовиків в Ізраїлі загинули десять осіб, включаючи двох дітей.

«Кожного разу, коли Ізраїль чує, як лідер іноземної країни говорить про їх право на захист, його це ще більше заохочує продовжувати вбивати цілі родини, коли вони сплять», - сказав на засіданні Ради Безпеки Міністр Закордонних справ Палестинської автономії Ріяд аль-Малікі.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан сказав, що відповідь Ізраїлю на нерозбірливі атаки Гамасу чітко відповідають міжнародному праву, та що його країна здійснює «неймовірні кроки, щоб не допустити загибель цивільного населення».

Рада Безпеки ООН двічі за останній тиждень збиралася на закриті засідання в зв'язку із загостренням ситуації, але поки не погодила публічної заяви, оскільки США, рішучий союзник Ізраїлю, не вірять, що воно принесе користь, повідомили дипломати.

«ООН невпинно працює з усіма сторонами над відновленням спокою, - заявив Раді Безпеки спецпосланець ООН по Близькому Сходу Тор Веннесланд. - Міжнародне співтовариство повинне зіграти вирішальну роль. Воно повинно вжити заходів зараз, щоб сторони могли відійти від краю прірви».

Зусилля Єгипту, Катару та ООН щодо встановлення перемир'я поки не принесли прогресу. США направили в регіон свого посланника, а президент Джо Байден в суботу провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом.