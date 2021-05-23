Принаймні 9 людей у світі стали мільярдерами через прибутки від виробництва вакцини проти коронавірусу

Щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами за рахунок прибутків від виробництва вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила благодійна організація Oxfam, посилаючись на дані міжнародної коаліції організацій та активістів People's Vaccine Alliance.

Найбільше з усіх заробили очільник компанії “Модерна” Стефан Бансель, статки якого оцінюють у 4,5 мільярдів доларів, та засновник компанії BioNTech Угур Шахін, 4 мільярда доларів.

У список найбагатших виробників вакцини увійшли також члени ради директорів, віце-президенти та співзасновники китайської компанії CanSino Biologics, компанії Модерна, а також ROVI, яка виробляє упаковку для вакцин.

За даними американського каналу CNN, сукупний дохід всіх мільярдерів складає 19,3 мільярдів доларів, цього було б достатньо, щоб вакцинувати 780 мільярдів людей на планеті.