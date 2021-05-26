Дії влади Білорусі поставили під загрозу життя пасажирів та екіпажу - НАТО

Північноатлантична рада, головний орган прийняття політичних рішень НАТО, рішуче засудила дії влади Білорусі в зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом білоруського опозиційного журналіста та його супутниці Софії Сапеги. Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу на сайті НАТО.

«Цей неприйнятний акт серйозно порушив норми, що регулюють цивільну авіацію, і поставив під загрозу життя пасажирів і екіпажу», - йдеться в заяві Північноатлантичного ради.

Північноатлантична рада підтримала заклики до проведення негайного незалежного розслідування події, а також заходи, прийняті союзниками по блоку індивідуально та колективно у відповідь на дії режиму Лукашенка.

«Затримання пана Протасевича є порушенням принципів права на політичне інакомислення і свободи преси. Білорусь повинна негайно і беззастережно звільнити пана Протасевича і пані Сапегу, - підкреслюється в заяві. - Країни НАТО закликають Білорусь поважати основні права і свободи людини і дотримуватися заснованого на правилах міжнародного порядку ».

Північноатлантична рада також заявив про солідарність союзників з Латвією після необгрунтованої висилки з Мінська латвійських дипломатів.