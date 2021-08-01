Глава USADA вимагає, щоб Росія оприлюднила допінгові тести своїх спортсменів

Глава USADA Тревіс Тайгард став на захист американського плавця Раяна Мерфі, який висловив думку, що деякі його суперники використовують допінг, повідомляє агентство Рейтерс. Після своєї поразки у пятницю російському плавцю Євгену Рилову, Мерфі натякнув, що допінг зіграв роль у його поразці. Пізніше Мерфі пояснив свої коментарі, заявивши, що вони не були спрямовані безпосередньо проти російських противників, але загалом проти великого спорту, який досі має цю велику проблему.

На ці коментарі у Твіттері відразу відреагував Російський Олімпійський Комітет, назвавши їх нічим іншим, як прикрими наріканнями, що викликало бурхливу реакцію Глави USADA Тревіса Тайгарта.

«Російські урядовці та спортивні чиновники наражають над собою темну хмару і у процесі штовхають своїх атлетів у шторм», - написав Тайгарт в електронному листі Рейтер. «Тепер ці чиновники хочуть продовжувати брехати, заперечувати та атакувати тих, хто має сміливість дати відсіч їх брехні та грубому ігноруванню правил та правди», - цитує Рейтер Тайгарта.

Глава USADA також розкритикував Світове Антидопінгове Агентство та Міжнародний Олімпійський Комітет за, як він вважає, слабку відповідь на російські допінгові скандали.

Російські спортсмени виступають в Токіо як представники Російського Олімпійського Комітету, тому що країну позбавили права використовувати свій прапор та гімн за порушення антидопінгових правил.

«Нажаль ми вже бачили цей фільм жахів. Коли російська, спонсорована державою допінгова програма залишається в дії, і Росія перемагає у той час, коли лідери Міжнародного Олімпійського Комітету та WADA намагаються натягнути завісу на очі світу, стверджуючи, що Росію відсторонили», - заявив Тайгард.

Чиновник заявив, що Російський Олімпійський Комітет повинен оприлюднити допінгові тести своїх спортсменів, якщо хоче, щоб світ припинив ставити під сумнів їх чесність.

В матеріалі використані джерела Reuters