США перетнули позначку у 100 тисяч щоденних заражень на COVID-19

США знову перетнули позначку у 100 тисяч нових заражень на COVID-19 щоденно, повідомляє агенство АР. В останній раз такі цифри відзначалися під час зимового сплеску перед вакцинацією. Зростання числа заражень пов’язано з поширенням штаму Дельта і низьким рівнем вакцинації в південних штатах.

Представники сфери охорони здоров'я побоюються, що кількість заражень, госпіталізацій і смертність будуть рости, якщо американці відмовлятимуться вакцинуватися. Зараз повністю вакциновані 50% населення США, при цьому більше 70% дорослих американців отримали як мінімум одну дозу вакцини.

«Наші моделі показують, що, якщо ми не будемо (вакцинувати людей), у нас може бути до кількох сотень тисяч хворих в день, аналогічно сплеску на початку січня», - заявила на цьому тижні в ефірі CNN директорка Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські.

Число госпіталізацій і смертей також зростає, хоча цей показник все ще не перевищує пікових показників, які спостерігалися на початку цього року до початку кампанії по вакцинації. За даними CDC, зараз з COVID-19 госпіталізовані 44 тисячі американців, що на 30% вище, ніж тиждень тому, і майже в чотири рази вище в порівнянні з червнем. У січні було госпіталізовано більше 120 тисяч людей. У деяких штатах в лікарнях для хворих на коронавірус не вистачає ліжок.

За даними Університету Джонса Гопкінса, середній денний показник смертності зріс з 270 смертей два тижні тому до майже 500 смертей, зареєстрованих в п'ятницю. У січні, на піку спалаху, від COVID-19 вмирало близько 3500 осіб в день.

Особливо важка ситуація спостерігається в південних штатах, де був відзначений один з найнижчих в США рівнів вакцинації. За даними CDC, госпіталізації у Флориді, Джорджії, Алабамі, Міссісіпі, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі і Кентуккі складають 41% від загального числа всіх госпіталізацій з COVID-19 по країні.

В Алабамі і Міссісіпі найнижчі показники вакцинації в США: за даними клініки Майо, тут повністю вакциновані менше 35% жителів.

На Флориду припадає понад 20% нових випадків заражень і госпіталізацій в країні, що в три рази перевищує частку населення штату від загальної кількості населення США. У багатьох сільських округах Флориди рівень вакцинації нижче 40%, а в цілому по штату - 49%. В суботу у Флориді був зафіксований черговий рекорд: за добу було виявлено 23 903 випадків зараження на коронавірус.

В матеріалі були використані джерела AP.

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