Західна преса про майбутній візит Зеленського до Білого дому: розчарування, холод і непевність

Президент України Володимир Зеленський “докладає зусиль, аби лишатись під дипломатичним радаром” країн Заходу. Втім, боротьба України “не є пріоритетом її західних союзників”, - про це пише видання The Guardian у редакційній колонці “Погляд Guardian на святкування незалежності України: затьмарене непевністю”.

У статті йдеться, що український президент під час візиту у Вашингтон “сподівається зосередити думки західних союзників на питанні російського тиску та непоступливості”, втім увага Заходу надто зосереджена на Афганістані.

“Заморожений конфлікт на Донбасі … зайшов у глухий кут”, - пише видання. І хоча західні союзники запровадили санкції і обіцяють ніколи не визнати окупацію Росією українських земель, “насправді російська анексія є завершеним фактом, скасування якого вже ніхто не очікує”.

Видання звертає увагу, що лідери Франції і Німеччини, які беруть участь у нормандських переговорах щодо майбутнього України навіть не з’явилися на саміт “Кримської платформи”, натомість надіслали в Київ “запізнілі вибачення”.

Редактори The Guardian пишуть, що відповідь Заходу на ігри Путіна має бути сильнішою, ніж “повідомлення, які суперечать одне одному”.

“Україна має легітимні причини критикувати рівень підтримки, яку вона отримує від своїх сильних союзників на Заході. Невдалий вивід військ з Афганістану і тривала слабкість ЄС як геополітичної сили лише посилить це відчуття непевності”, - пише The Guardian

Американське видання Radio Free Europe/Radio Liberty у статті “З наближенням саміту у Вашингтоні, у відносинах між Україною і США з'явилося розчарування” цитує слова експертів, що “Байден намагається дистанціювати себе від Зеленського”.

“За 7 місяців президентства Байдена і за кілька днів до першого офіційного візиту Зеленського у Білий дім 1 вересня, двосторонні відносини (між Україною та США - ред.) виглядають такими ж напруженими, як і за президентства Трампа”, - пише Тодд Принц, вашингтонський кореспондент RFE/RL.

Сполучені Штати Америки “не хочуть брати на себе геостратегічну відповідальність за захист України” проти російської агресії, - цитує слова експертів автор статті.

"Байден не хоче, щоб Україна була на передньому плані. У нього зараз забагато проблем, і я не думаю, що він хоче потрапити у ще одну зовнішньополітичну ситуацію", - коментує виданню відносини між президентами політичний аналітик зі США.

“Україна відчуває холод у зовнішній політиці Байдена”, - статтю із такою назвою опублікувало видання Financial Times.

"Відданість Америки українській безпеці викликає сумніви, враховуючи все, що відбувалося в останні місяці, починаючи від угоди між США та Німеччиною щодо договору про Північний потік-2, закінчуючи катастрофою в Афганістані”, - цитує радника Зеленського автор статті.

Financial Times пише, що Білий дім навмисне призначив зустріч із Зеленським в час, коли Конгрес перебуває на канікулах, щоб уникнути критики вдома.

“Зеленський хоче отримати запевнення, ... що США не покинуть Україну”, мовиться у статті. Український лідер у Білому домі тиснутиме, щоб значно збільшити військову допомогу США та щоб випустити облігації під гарантії США, що могло б допомогти відновленню інфраструктури та економіки країни, - пише автор, посилаючись на осіб, ознайомлених з подробицями візиту Зеленського.

Крім того, “великі американські інвестори пильно стежитимуть за візитом Зеленського у Білий дім, тому що майбутні інвестиції залежать від безпекової ситуації в Україні, геополітики та запевнень від США у разі російських військових дій”, - так для FT коментує візит Зеленського Андрій Гундер, голова Американської Торговельної палати в Україні.

Financial Times цитує особу, близько до дипломатичних кіл України та США, що, мовляв, “сигнал від України є такий: не перетворіть нас на Афганістан, не кидайте нас під поїзд. … І на мою думку, американці їх не слухають”, - коментує виданню особа з дипломатичних кіл.

В матеріалі використані джерела The Guardian, Американське видання Radio Free Europe/Radio Liberty, Financial Times.

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