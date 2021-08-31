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Westinghouse та «Енергоатом» підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Візит Зеленського до Вашингтона

  • Голос Америки
Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженіфер Гренгольм підписують спільну заяву між міністерством енергетики України та міністерством енергетики США

Американська компанія Westinghouse та український ДП НАЕК «Енергоатом» підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту. У майбутньому планується збудувати ще 4 блоки за технологією Westinghouse. Загальна вартість проекту становить до 30 мільярдів доларів.

Підписання документу у себе в Твіттері привітав президент України Володимир Зеленський. Це сталося в рамках його візиту до США.

Також під час зустрічей української делегації у Міністерстві енергетики США була підписана спільна заява міністерки енергетики США Дженніфер Гренголм та міністра енергетики України Германа Галущенка про початок стратегічного діалогу у сфері енергетики та клімату.

Пізніше у вівторок президент Зеленський має зустрінутись у Пентагоні з міністром оборони США Остіном Ллойдом.

Також в рамках візиту запланована зустріч з представниками експертних кіл, де президент України має презентувати програму Трансформації України.

Першого вересня президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі.

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