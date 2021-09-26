Вибори в Німеччині: екзитполи показали однаковий результат двох партій

Дві провідні партії Німеччини, згідно з екзитполами, мають однакові результати на вирішальних парламентських виборах, що відбулися в країні 26 вересня. За підсумками цих виборів вирішиться, хто замінить канцлера Анґелу Меркель, яка заявила про завершення політичної кар’єри після четвертого терміну на посаді.

Християнсько-демократичний союз і Соціал-демократична партія отримали по 25% голосів – згідно з результатами опитувань, опублікованих після закриття виборчих дільниць.

Партія «Зелених» – на третьому місці з 15%, що потенційно може дати соціал-демократам перевагу у формуванні нового уряду і припинити тривале правління Християнсько-демократичного союзу.

Незважаючи на широку популярність Меркель у Німеччині, її консервативна партія не зуміла домогтися чіткої перемоги на виборах до парламенту, втративши приблизно 8 відсоткових пунктів у порівнянні з результатами 2017 року.

Після того, як у січні головою ХДС був призначений Армін Лашет, який від цієї політичної сили претендує на посаду канцлера, підтримка політичної сили різко впала на тлі низки помилок у його кампанії.

У кампанії домінували такі питання, як зміна клімату, пенсії, податки та мінімальна заробітна плата. Серед інших основних питань – висока вартість житла, освіта, охорона здоров’я і міграція.

Близько 40 відсотків із 60,4 мільйона виборців Німеччини, які мають право голосу, сказали, що вони не визначилися з тим, за кого голосувати, до дня виборів, тоді як подібна частка вже голосувала поштою.

За посаду канцлера змагається також Олаф Шольц, чинний віцеканцлер і член Соціал-демократичної партії. У своїй кампанії він намагався подати себе як «наступника» Меркель замість Лашета.

Шольц заявив, що хоче, щоб «Зелені» увійшли до його уряду, але він також не виключив входження крайньолівої партії Die Linke («Ліва партія») до тристоронньої коаліції в разі, якщо вона пройде 5-відсотковий поріг для проходження до парламенту, Бундестагу.

За даними екзитполів, ліві отримують близько 5% голосів, але наразі зарано говорити, чи остаточний підрахунок дасть їм змогу пройти в парламент.

Інший можливий сценарій – це продовження нинішньої коаліції між християнськими демократами і соціал-демократами, можливо, з «зеленими» або вільними демократами, що підтримують бізнес.

Однак протягом багатьох років у лівому молодіжному крилі соціал-демократів існувало невдоволення щодо партнерства з консерваторами.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» не входить до можливих коаліційних сценаріїв, незважаючи на те, що, за екзитполами, набирає 11% голосів, оскільки всі інші партії відмовилися працювати з нею.

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