Громадянин Данії заарештований у зв’язку з убивством у Норвегії 5 людей з лука

Поліція у Норвегії повідомила про арешт 37-річного громадянина Данії у зв’язку з загибеллю п’яти людей внаслідок нападу із застосуванням лука і стріл у місті Конґсберґ.
Двоє людей зазнали поранень, один з них службовець поліції, коли напад стався у середу після 6 години вечора за 68 кілометрів на південному заході від столиці Осло.
Норвезька поліція наразі не повідомляє про мотиви нападу, але вважає, що підозрюваний діяв наодинці.
«Поліція надає цю інформацію у зв’язку з поширенням в соціальних медіях чуток стосовно людей, які не мають стосунку до цих дуже серйозних дій», - цитує Reuters заяву поліції.
Адвокат затриманого каже, що той відповідає на запитання поліції.
Населення містечка Конґсберґ становить приблизно 28 000.
Цей напад став найгіршим в Норвегії з 2011 року, коли крайньо-правий екстреміст Андерс Брейвік убив 77 людей у молодіжному таборі.
Після інциденту службовці норвезької поліції, які зазвичай не носять зброї, отримали наказ озброїтися.
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