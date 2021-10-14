Громадянин Данії заарештований у зв’язку з убивством у Норвегії 5 людей з лука

Поліція у Норвегії повідомила про арешт 37-річного громадянина Данії у зв’язку з загибеллю п’яти людей внаслідок нападу із застосуванням лука і стріл у місті Конґсберґ.

Двоє людей зазнали поранень, один з них службовець поліції, коли напад стався у середу після 6 години вечора за 68 кілометрів на південному заході від столиці Осло.

Норвезька поліція наразі не повідомляє про мотиви нападу, але вважає, що підозрюваний діяв наодинці.

«Поліція надає цю інформацію у зв’язку з поширенням в соціальних медіях чуток стосовно людей, які не мають стосунку до цих дуже серйозних дій», - цитує Reuters заяву поліції.

Адвокат затриманого каже, що той відповідає на запитання поліції.

Населення містечка Конґсберґ становить приблизно 28 000.

Цей напад став найгіршим в Норвегії з 2011 року, коли крайньо-правий екстреміст Андерс Брейвік убив 77 людей у молодіжному таборі.

Після інциденту службовці норвезької поліції, які зазвичай не носять зброї, отримали наказ озброїтися.